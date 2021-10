Vorsorgeatlas Deutschland Gesetzliche Rente reicht nicht zur Sicherung des Lebensstandards

Wer nur mit der gesetzlichen Rentenversicherung vorsorgt, kann in Sachsen mit einer monatlichen Rente von durchschnittlich 1.336 Euro rechnen (in heutiger Kaufkraft). In Thüringen sind es 1.306 Euro, in Sachsen-Anhalt 1.279 Euro. Alle drei Länder liegen damit unter dem Bundesdurchschnitt von 1.449 Euro.