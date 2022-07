Damit die Feuerwehr die Waldbrände in diesen Gebieten ohne Gefahr löschen kann, müssen deutlich mehr Kampfmittel beseitigt werden als bisher. Dafür macht sich Rüdiger Erben stark. Er ist innenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Magdeburger Landtag. Er fürchtet, dass sich die einzelnen Landkreise zu sehr aus der Kampfmittelräumung heraushalten: "Ich glaube, da scheut man sich sicherlich auch davor, als einzelner Landkreis sich mit dem Bund anzulegen. Also mir ist kein Fall bekannt, wo jetzt ein Landkreis gesagt hat: So, ich ordne jetzt mal an, dass ihr dieses oder jenes tun müsst. Von Absperrungen mal abgesehen."