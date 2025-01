Tierheime prüfen Interessenten, sprechen mit ihnen und schauen sich mitunter auch die Wohnung oder das Haus an, wo die Tiere leben sollen. "Das sollte nicht als Kontrolle, sondern als Beratung und Hilfe verstanden werden", betont Schmitz. Das Tier solle im neuen Zuhause gut aufgehoben sein und für immer bleiben dürfen. Ganz wichtig sei es daher, sich vorab Gedanken zu machen, was man als Tierhalter leisten kann – und was nicht.

Alter des Tierhalters spielt eine Rolle

Das Alter spiele bei der Adoption durchaus eine Rolle, sagt Michael Sperlich, und meint damit nicht (nur) das Alter der Tiere. Er ist Geschäftsführer des Leipziger Tierschutzvereins, der Träger des Tierheims in Leipzig ist. Hier warten mehr als 400 Tiere auf eine Vermittlung, auf ein neues Zuhause. 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich um Hunde, Katzen, Nager, Schildkröten und Schlangen.

Sperlich und sein Team schauen sich genau an, wie die zu erwartende Lebenserwartung des Tieres zu dem des Übernehmers steht. Ein junger, aktiver Hund sei in höherem Alter nicht zu empfehlen, sagt er. Pauschal könne man jedoch nicht sagen, ab wann ein Mensch zu alt für ein Tier sei. Individuelle Umstände und die Lebensweise sind viel eher entscheidend: "In höherem Alter können sich Lebensumstände allerdings ganz plötzlich ändern, das kennen wir alle."

Bildrechte: picture alliance/dpa | Henning Kaiser

Madeleine Spielvogel vom Tierheim in Weimar sieht das etwas anders: "Lebensumstände können sich egal in welchem Alter ändern." Für sie gibt es keine Altersgrenze bei der Vermittlung. "Es muss geistig und körperlich passen. Es wäre schön, wenn gerade ältere Tiere, die mehr Ruhe brauchen, an ältere Menschen, die mehr Zeit und Ruhe mitbringen, vermittelt werden", sagt die Amtstierärztin.

Das ist auch das Credo im Erfurter und Chemnitzer Tierheim. "Wobei man dabei nicht unterschätzen darf, dass die Pflege und auch der finanzielle Aufwand im letzten Lebensabschnitt bei Tieren mit erheblichen Aufwendungen verbunden sein kann", gibt Sperlich zu Bedenken.

Gerade alte Menschen wollen gebraucht werden