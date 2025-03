Bildrechte: picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte

IG Metall Warnstreiks in Kfz-Werkstätten drohen

31. März 2025, 18:55 Uhr

Nach einer ergebnislosen ersten Verhandlungsrunde starten am Dienstag in Autohäusern und Werkstätten Warnstreiks. Am Mittwoch folgen weitere Betriebe des Kfz-Handwerks. Durch die Streiks kann es laut IG Metall beim Reifenwechsel und beim Kfz-Service zu Einschränkungen kommen.