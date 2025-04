Kunden von Kfz-Werkstätten und Autohäusern müssen in den kommenden Tagen mit einem eingeschränkten Service rechnen. Die IG Metall hat die Beschäftigten des Kfz-Gewerbes ab Dienstag bundesweit zu Warnstreiks aufgerufen. Vor allem in größeren Betrieben könnten deshalb Termine für Reparaturen oder Reifenwechsel platzen.

Die Gewerkschaft fordert neben 6,5 Prozent mehr Geld auch Entlastungen bei der Arbeitszeit. Boguslawski kritisierte, die Wertschätzung sei gering und der Arbeitsdruck im Kfz-Handwerk hoch. Und die Arbeitgeber schauten am Verhandlungstisch bislang tatenlos zu. In der ersten Tarifrunde am 18. März habe die Arbeitgeberseite kein Angebot vorgelegt.

Auch im Kfz-Handwerk in Sachsen-Anhalt wird wieder gestreikt. Das teilte die IG Metall mit. Demnach sollen Mitarbeiter des Emil Frey Autohauses Süd Magdeburg am Mittwoch von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr ihre Arbeit niederlegen.

In Sachsen-Anhalt hatten Beschäftigte in Werkstätten und Autohäusern bereits gestern in mehreren Betrieben nacheinander für kurze Zeit die Arbeit niedergelegt. Das betraf Autowerkstätten in Halberstadt, Aschersleben, Peißen, Landsberg, Sangerhausen, Querfurt, Lutherstadt Eisleben und Merseburg, teilte die Gewerkschaft mit. Die Streiks an den einzelnen Standorten dauerten jeweils eine halbe Stunde. Insgesamt nahmen etwa 130 Angestellte an den Streiks teil.