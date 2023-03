In Dresden trifft der Warnstreik neben den Kitas auch die Verkehrsbetriebe, für die Verdi zu einem ganztägigen Ausstand aufgerufen hat. Im Landkreis Nordsachsen setzen am Mittwoch die Busfahrer zweier regionaler Unternehmen ihre Warnstreiks fort. Hier ein Überblick über die Streiks in Sachsen.

In Sachsen-Anhalt laufen seit dem Morgen ganztägige Warnstreiks in kommunalen Kindertagesstätten in Wittenberg, Halle sowie im Saale- und Burgenlandkreis. Kurzfristig kündigte Verdi auch Streiks in Köthen, Magdeburg, im Bördekreis sowie in Halberstadt an. Hier ein Überblick zu den Streiks in Sachsen-Anhalt.