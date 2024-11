Gottschalk gibt unserem Hörer recht: Zu viele Menschen in Deutschland seien arm und auf Tafeln angewiesen, weil Rente oder Sozialleistungen nicht ausreichten, sagt sie. Das sei eine Schande. Ist der Sozialstaat also zu schwach? Ja, findet Dorothee Spannagel von der Hans-Böckler-Stiftung, die zum DGB gehört. Rund elf Prozent der Deutschen lebten am Rande des Existenzminimums, da sie im Monat weniger als 1.350 Euro zur Verfügung haben, rechnet sie vor.