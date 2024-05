Katrin Schaudig ist zwischen zwei Terminen. Vormittags Sprechstunde in der Hormon-Klinik-Hamburg, dann Interview, danach noch Weiterbildung für die Kollegen. Es ist, als versuche sie, jede Sekunde zu nutzen, um ihr Wissen über die Wechseljahre zu verbreiten. Schaudig ist Präsidentin der Deutschen Menopause Gesellschaft und sagt, noch nie sei das Medieninteresse so groß gewesen. "Das sehen wir auch an wahnsinnig vielen Medienanfragen, die auch an die Deutsche Menopause Gesellschaft gerichtet werden. Also das Thema ist wirklich auf allen Ebenen gerade ein echtes Hot Topic."