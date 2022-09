Die Deutsche Umwelthilfe hat wegen der Energiekrise den Verzicht auf Weihnachtsbeleuchtung in Städten und Privathaushalten gefordert. Geschäftsführer Jürgen Resch sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, das sollte in diesem Winter eine Selbstverständlichkeit sein. Angesichts des Krieges in der Ukraine, der Energieknappheit, aber auch aus Gründen des Klimaschutzes sollte man "innehalten".