Das wurde auch in Dresden , etwa auf dem Striezelmarkt, in den vergangenen Jahren berücksichtigt, teilt die Landeshauptstadt mit. "Bei Verstößen wird in Zusammenarbeit mit der Polizeidirektion Dresden konsequent gehandelt." Zur Prävention würden Beamte auf Streife gehen, und der Gemeindliche Vollzugsdienst sowie eine Sicherheitsfirma eingesetzt.

"Leider sind solche schrecklichen Taten wie in Solingen nicht komplett zu verhindern, sodass ein gewisses Restrisiko bleibt", schreibt die Stadt Jena. "Unabhängig von bundesweiten Vorfällen werden die Sicherheitsvorkehrungen nach jeder Veranstaltung ausgewertet und überprüft." Dies habe auch in der Lichterstadt ergeben, dass keine Anpassungen nötig seien – ebenso wie in Weimar, Gotha oder Erfurt. Dennoch wurde das zuständige Sicherheitsunternehmen in der Lichterstadt angewiesen, stichprobenartig auf das Messerverbot zu kontrollieren.