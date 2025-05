Der Deutsche Anwaltverein (DAV) folgt dieser Argumentation nur in Teilen. Er sehe Diskussionsbedarf zum Gerichtsverfassungsgesetz, sagt der stellvertretende DAV-Hauptgeschäftsführer, Swen Walentowski: "Nachdem wir ja in den Ländern und in anderen Bereichen sehen, dass die AfD ja nicht mehr nur Verdachtsfall ist, sondern als gesichert rechtsextremistisch gilt, müssen wir prüfen, ob das heutzutage noch diesen Anforderungen gerecht wird." Man müsse da nicht in Panik verfallen, sondern sich Zeit nehmen. "Wir wissen allerdings, dass die Justiz in ihrer Gesamtheit ähnlich wie die öffentliche Verwaltung, nicht resilient genug ist, das heißt nicht widerstandsfähig gegenüber Rechtsextremismus ist", so Walentowski.