Ähnlich wie beim Verkehr, konnten in Deutschland in den vergangenen Jahren auch im Bereich Wohnen kaum CO2-Emissionen eingespart werden. Höhere finanzielle Belastungen kommen vor allem auf die Eigenheim-Besitzer zu, die mit Öl heizen. Deutschlandweit besitzen fast 30 Prozent eine Öl-Heizung. Rund 45 Prozent der Hausbesitzer heizt mit Gas. Nur knapp 7 Prozent nutzen die klimafreundlichere Alternative der Fernwärme. In Mitteldeutschland heizen weitaus weniger Eigenheim-Besitzer mit Öl: In Sachsen-Anhalt haben rund 15 Prozent, in Thüringen knapp 19 Prozent und in Sachsen rund 27 Prozent eine Ölheizung. Grundsätzlich ist Öl als Heizmethode besonders klimaschädlich. Das Problem: Vor allem auf dem Land fehlt oftmals ein Gasanschluss, zugleich ist die Bevölkerung oft älter als in den Städten. Investitionen in neue Heizungsanlagen – die sich erst langfristig rentieren – sind also weniger interessant, trotz Förderung der KfW-Bank. In den Städten könnten Heizungssysteme theoretisch leichter umgestellt werden, etwa auf Nah- und Fernwärme. Aber auch das kann problematisch werden, denn dafür müssten vielerorts neue Leitungen verlegt werden. Und: Laut der aktuellen Regelungen dürfen Vermieter die Modernisierungskosten für neue Heizungen vollständig auf die Mieter umlegen, dadurch kann also der Mietpreis steigen – gerade in angespannten Wohnungslagen in den Städten ist das ein Problem.