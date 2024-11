"Also ich kriege das Rezept von einem Arzt, dann gehe ich zuerst in meine Stammapotheke und sage, ich habe hier das Rezept, ich brauche mein Ozempic. Und dann kommt in 98 Prozent: Haben wir gerade nicht da, Lieferengpässe." Das Problem dann: Die Rezepte laufen nach vier Wochen ab.