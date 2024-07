Unesco Weltkulturerbe in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

26. Juli 2024, 14:06 Uhr

Vom Bauhaus bis zur Wartburg – in Mitteldeutschland gibt es 13 Unesco-Welterbestätten. Ganz neu dazu gekommen sind die Siedlungen der Herrnhuter Brüdergemeine in der Oberlausitz. Damit kann Sachsen nun drei Welterbetitel vorweisen, in Sachsen-Anhalt und Thüringen sind es jeweils fünf. Eine Übersicht aller Stätten mit Informationen für einen Besuch.