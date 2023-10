Gibt es ausreichend Palliativmediziner und Pflegekräfte, wie intensiv ist die Betreuung?

Der Fachkräftemangel macht sich teilweise auch in der Hospizarbeit bemerkbar. Wir können aber eine intensive Betreuung weiterhin gewährleisten. In einem Hospiz mit z.B. acht Betten haben wir einen Betreuungsschlüssel von 12 Stellen in der Pflege. Im Nachtdienst sind immer zwei examinierte Pflegekräfte im Hospiz tätig. Bundesweit haben etwa 14.620 Ärztinnen und Ärzte eine Zusatzausbildung Palliativmedizin (Palliative Care) absolviert. Die Hauptarbeit bei der Sterbebegleitung leisten entsprechend ausgebildete Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in enger Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Kann jeder ehrenamtlich in der Sterbebegleitung arbeiten?

Ehrenamtlich in der Sterbebegleitung Mitarbeitende nehmen vor Beginn ihrer Tätigkeit an einem Vorbereitungskurs teil im Umfang von 90 bis 100 Stunden, meist aufgeteilt auf mehrere Abende und Wochenendtermine. Bundesweit engagieren sich mehr als 120.000 Menschen ehrenamtlich, bürgerschaftlich oder hauptamtlich bei der Arbeit für schwerstkranke und sterbende Menschen. Davon sind rund 70.000 Menschen ehrenamtlich in der Begleitung der Betroffenen tätig. Der Großteil davon sind Frauen – da gibt es noch Nachholbedarf bei den Männern. Zu allen Fragen der Hospizarbeit und Palliativversorgung informieren die Hospiz- und Palliativdienste am 14. Oktober. Interessierte können gern vorbeikommen und sich beraten lassen.

Wo sehen sie noch Defizite bei der Sterbebegleitung in Deutschland?

Wir haben bundesweit zumeist eine sehr gute Versorgung und Begleitung schwerkranker und sterbender Menschen. In den kommenden Jahren müssen wir vor allem die Palliativversorgung in stationären Pflegeeinrichtungen und auch zuhause weiter ausbauen, verbunden mit dem weiteren Aufbau von Hospiz- und Palliativnetzwerken. Hinzu kommt, dass es bisher keine gesicherte Förderung für die Begleitung trauernder Menschen gibt, die von den Kassen vergütet wird. Die Trauerbegleitung macht einen wichtigen Teil unseres Angebots aus. Es bleibt also noch einiges zu tun.

Welche Rolle spielt der wachsende Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund bei der Hospizarbeit?

Da sehen wir verschiedene Entwicklungen: Grundsätzlich gibt es in anderen Kulturkreisen und Ländern oft einen stärkeren familiären Zusammenhalt und damit anteilig weniger Nachfragen nach unseren Angeboten. Doch das Interesse daran und die Offenheit für die Angebote nimmt zu. Zuletzt sind viele Geflüchteten aus der Ukraine nach Deutschland gekommen und natürlich auch schwerkranke und sterbende Menschen. Die stationären Hospize und mobilen Palliativteams sind auch darauf vorbereitet und bieten eine entsprechende Versorgung und Begleitung an.

Wie steht der Hospizverband zur "Sterbehilfe"?

Dabei muss man zunächst unterscheiden zwischen der "Beihilfe zum Suizid", worüber in Deutschland wieder sehr intensiv diskutiert wird, und der zur "Tötung auf Verlangen", die in den Niederlanden und Belgien möglich, aber in Deutschland verboten ist. Hinter dem Wunsch nach Sterbehilfe steht oft die Angst schwerkranker Menschen vor Schmerzen, vor einem Sterben in Einsamkeit oder dass man anderen zur Last fällt. Genau da setzt ja die Hospiz- und Palliativarbeit an: Würdevolles Sterben, Anteilnahme und möglichst wenig Schmerzen.