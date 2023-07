Für den Geburtenknick nach der Pandemie gibt es mehrere Erklärungsansätze. Diese seien allerdings mit Vorsicht zu genießen, so Nitsche. Was spekuliert werde, sei: "Dass die Menschen vermeiden wollten, schwanger zu werden unter einer neuen Impfung, die noch nicht so lang getestet war. Sie wollten vielleicht erstmal abwarten und schauen, wie sich die Gesundheit und die soziale Lage entwickelt", sagt Nitsche.