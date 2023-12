Der Dauerregen lässt die Pegelstände in mehreren Thüringer Regionen weiter steigen. Am späten Samstagnachmittag wurde für mehrere Pegel die höchste Meldestufe 3 ausgerufen.

Vielerorts in Nordthüringen war schon am Abend die Feuerwehr im Dauereinsatz – unter anderem im Landkreis Nordhausen. An der Helme bei Sundhausen und der Wipper galt am späten Nachmittag schon die höchste Meldestufe für Hochwasser.

Auch in Südthüringen gab es am Abend schon hohe Pegel – Tendenz steigend. Die Nahe soll laut Prognose gegen Mitternacht die höchste Stufe erreichen. Die Rettungsleitstelle sprach am späten Nachmittag noch von wenigen Einsätzen – vor allem in Sonneberg. In Ostthüringen blieben die Pegelstände weitgehend im normalen Bereich.