Dafür müssen Mieter auf der Webseite ihre Stadt auswählen und dann einige Fragen zu ihrer Wohnung beantworten. Am Ende schätzt die App ein, ob Mietwucher vorliegen könnte. Ist dem so, kann man das per Knopfdruck an das Sozialamt der Stadt melden und dieses muss ermitteln. Wer in einer anderen Stadt wohnt, kann schauen, ob die Kommune oder ein lokaler Mieterverein einen Mietspiegelrechner anbieten, mit dem man ebenfalls herausfinden kann, ob man zu viel Miete zahlt.