Mitten in der Leipziger Innenstadt ragt das Gas- und Dampfturbinenkraftwerk der Leipziger Stadtwerke auf. Ein Gebäudekomplex aus mehreren wuchtigen Quadern. In einem davon brummt eine Turbine, die fast bis an die Decke reicht und Strom produziert sowie Wärme für das Fernwärmenetz. Daneben steht Christoph Jansen und erklärt: "Das ist wie gesagt schon aus den Neunzigern, ist trotzdem ein modernes Kraftwerk – aber ein fossilbefeuertes Kraftwerk mit Erdgas." Und vom Erdgas sowie von allen anderen fossilen Energieträgern wollen die Stadtwerke bis 2038 wegkommen.

Power-To-Heat: Strom wird fürs Fernwärmenetz umgewandelt

Jansen ist Bereichsleiter Erzeugung und auch für die Projekte verantwortlich, die dazu führen sollen, dass dann grüner Strom produziert wird. "Das heißt in der Konsequenz, dass wir mit zunehmendem Zubau an Windrädern und Photovoltaik immer mehr Zeiten haben, in denen wir einen Überschuss an Strom produzieren. Und dieser Strom muss ja irgendwo hin." Da gebe es eine ganze Menge Überlegungen, was man mit dem überflüssigen Strom anstellen kann. Eine Möglichkeit sei zum Beispiel mit Power-To-Heat gegeben. Das bedeute, "dass man Anlagen installiert, in denen der Strom in Wärme umgewandelt wird und dann direkt hier ins Fernwärmenetz eingespeist wird", erklärt Jansen.

Die Anlage funktioniert wie ein Durchlauferhitzer. Mit dem Strom wird Wasser erhitzt, das dann ins Fernwärmenetz fließt. "Eine ganz simple Methode, wie gesagt, mit einem relativ geringen investiven Aufwand, aber schnell zu realisieren und sehr effizient, um Stromspitzen abzufedern."

Windräder werden bei Überschuss meist angehalten

Strom in Wärme umwandeln ist eine von vielen Möglichkeiten, überschüssigen Strom zu nutzen, an denen derzeit gearbeitet wird. Bislang passiert aber meist Folgendes, wenn die Gefahr besteht, dass zu viel Strom ins Netz kommt: "In solchen Fällen werden dann Windkraft oder auch Solaranlagen angehalten und vom Netz genommen", erklärt Christoph Kost. Er ist Wissenschaftler am Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme.