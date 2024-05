Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden zunehmend Ziel von Beleidigungen, Anfeindungen und Drohungen. Fast die Hälfte aller befragten Forscherinnen und Forscher (45 Prozent) gab in einer repräsentativen Befragung an, in irgendeiner Form bereits Belästigungen beziehungsweise Angriffe erlebt zu haben. An der Studie nahmen insgesamt 2.600 Wissenschaftler teil.