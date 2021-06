Nach vier Monaten des Sammelns von Unterschriften kann die Berliner Initiative "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" einen Zwischenerfolg verzeichnen. Nach eigenen Angaben hat sie knapp 350.000 Unterschriften vorliegen und damit genügend für einen Volksentscheid. Somit dürfen die Berlinerinnen und Berliner voraussichtlich am 26. September, dem Tag der Abgeordnetenhaus- und Bundestagswahl, bei einem Volksentscheid über die Enteignung großer Immobilienunternehmen abstimmen.

Landeswahlleiterin Petra Michaelis bestätigte, dass das erforderliche Quorum mit den bisher geprüften Unterschriften erreicht sei. Voraussetzung für den Volksentscheid sind rund 175.000 gültige Unterschriften. Das entspricht sieben Prozent der Berliner Wahlberechtigten. Die Initiative setzt sich dafür ein, Immobilienunternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen zu "vergesellschaften", also gegen eine Milliardenentschädigung zu enteignen. Der Senat wäre jedoch nicht verpflichtet, ein entsprechendes Gesetz auszuarbeiten.

Rund 240.000 Wohnungen in der Hauptstadt sollen nach den Vorstellungen der Initiative in den Besitz einer Anstalt des öffentlichen Rechts überführt und gemeinwohlorientiert verwaltet werden. Das Ziel ist, damit einen Beitrag zu leisten, den weiteren Anstieg der Mieten in Berlin zu stoppen.