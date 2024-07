Das liegt an verschiedenen Faktoren. Eigentlich muss man zwei Dinge unterscheiden. Mit der Wohndauer steigt natürlich die Bindung an die eigene Wohnung, an das eigene Quartier, an das soziale Umfeld. Da hat man Vereine oder Bekannte und Freunde. Also es fällt mit zunehmender Wohndauer schwer, umzuziehen. Zumal, wenn man auch älter wird, ist natürlich ein Umzug auch eine hohe Belastung.