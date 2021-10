"Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten", heißt es in Artikel 5 des Grundgesetzes und am Ende steht: "Eine Zensur findet nicht statt". Klare Sache, sollte man meinen. So klar ist das aber nicht. Denn nicht jeder kann überall meinen und sagen, was er oder sie will.