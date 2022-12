Die meisten Energieversorger böten den Service an, dass der aktuelle Zählerstand direkt in einem Online-Portal eingetragen werden könne. Sei das nicht möglich, könne bei der Kunden-Hotline angerufen werden und dort mit der passenden Zählernummer beziehungsweise der Kundennummer der aktuelle Stand durchgegeben werden.

In Sachsen-Anhalt liegt der durchschnittliche Gaspreis in der Grundversorgung ab 1. Januar bei rund 19,96 Cent je Kilowattstunde. Zum Jahreswechsel steigen die Preise damit noch einmal um rund 25 Prozent an. Die Kilowattstunde Strom kostet im Schnitt 54 Cent, dabei gibt es aber große Unterschiede zwischen einzelnen Anbietern. Im Schnitt steigen die Preise für Strom zum Jahreswechsel um rund 39 Prozent.