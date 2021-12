Wie kann man dem Problem der Wohnungslosigkeit beikommen? Es fehle an bezahlbarem Wohnraum und Sozialwohnungen, meint die Geschäftsführerin der Wohnungslosenhilfe Werena Rosenke. In den Jahren von 2018 bis 2020 sei der Sozialwohnungsbestand jährlich um ca. 43.000 Wohnungen geschrumpft. Mit den 100.000 Sozialwohnungen, die die Ampelregierung pro Jahr verspricht, könne dem „Mangel an bezahlbaren Wohnungen nicht ausreichend entgegengesteuert werden“, befürchtet Rosenke. Deshalb benötige es darüber hinaus mehr bezahlbaren Wohnraum, auch aus privater Hand.

Da wohnungslose Menschen in der Gesellschaft außerdem häufig stigmatisiert und ausgegrenzt werden, müsse man Quotierungen einführen, die den Menschen Wohnraum in Sozialwohnungen und bei privaten Vermietern ermöglichen. Werena Rosenke fordert von der neuen Regierung: "In jede Kommune und jeden Landkreis gehört eine Fachstelle zur Verhinderung von Wohnungsverlusten." Für die Unterstützung von Wohnungslosen müsse die Bundesregierung in den nächsten Jahren viel investieren.