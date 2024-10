Krankenkassen und Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung hätten zumindest eine praktikable Lösung gefunden, so Bartelt. Dabei geht es um sogenannte selbstadhäsive also selbstklebende Kunststoffe. "Und es gibt auch schon vernünftige Studien. Bei weitem natürlich nicht so viele wie zum Amalgam oder auch zu den Kompositen. Aber es gibt diese Studien und die haben also auch eine ausreichende Haltbarkeit bewiesen".