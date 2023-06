In Thüringen wurden bislang 31 Ansteckungen mit Borreliose erfasst. Die meisten Infektionen gab es nach Zahlen des RKI in den Landkreisen Saale-Orla (4), Ilm, Nordhausen, Saale-Holzland, Saalfeld-Rudolstadt und Sonneberg (jeweils 3). Im letzten Jahr wurden in Thüringen demnach insgesamt 203 Borreliose-Fälle gezählt.