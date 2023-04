Wer eine Zecke an sich entdeckt, reagiert also nicht selten erschrocken. Eine Infektion mit Borrelien und FSME-Viren muss jedoch nicht in jedem Fall mit schweren Symptomen und Krankheitsverläufen einhergehen. Dennoch sollte man die Zecke so schnell wie möglich entfernen, sagt auch der Biologe und Zeckenforscher Olaf Kahl am Rande eines Zecken-Symposiums, wo er mit Kolleginnen und Kollegen den neuesten Erkenntnisstand rund um die Zecke erarbeiten will.