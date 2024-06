Kann man den Wert eines Einwohners oder einer Einwohnerin beziffern? Also rein aus Sicht der Gemeindekasse? Frage an Uwe Zimmermann, stellvertretender Hauptgeschäftsführer beim Deutschen Städte- und Gemeindebund: "Das wäre schön, wenn man das mit einer Zahl versehen könnte. Leider muss ich Ihnen sagen, das ist so nicht möglich."