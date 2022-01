Es werden nicht alle Bürgerinnen und Bürger befragt. Das unterscheidet den Zensus von einer vollständigen Volkszählung, wie sie in der alten Bundesrepublik das letzte Mal 1987 stattfand. Heute liegen die meisten Daten in den örtlichen Verwaltungen vor. Diese werden für die amtliche Statistik übermittelt. Darüber hinaus werden beim Zensus 2022 mit Online-Fragebögen und einer stichprobenartigen Haushaltebefragung Daten erfasst. Dabei werden auch Angaben zur Bildung und Erwerbstätigkeit erfragt. In Sonderbereichen wie Wohnheim und Gemeinschaftsunterkünften findet nach wie vor eine Vollerhebung statt, um Registerfehler zu vermeiden.



Da der Wohnungs- und Gebäudebestand nicht flächendeckend erfasst wird, werden alle Besitzerinnen und Besitzer von Eigentumswohnungen oder Wohngebäuden in Deutschland postalisch befragt.



Man muss sich selbst nicht für eine Teilnahme am Zensus melden. Das jeweilige Statistische Landesamt meldet sich per Post, wenn man der Befragung teilnehmen muss.