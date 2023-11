In Schulzeugnissen darf vermerkt werden, wenn Teilleistungen bei der Benotung außer Acht gelassen wurden. Das hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) am Mittwoch entschieden. (AZ: 1 BvR 2577/15)



Unter dem Gesichtspunkt der Chancengleichheit könne dies sogar geboten sein, sagte Karlsruher Gerichtspräsident Stephan Harbarth. Eine solche Regelung dürfe allerdings nicht nur auf Fälle der Legasthenie – also einer Lese-Rechtschreib-Störung – begrenzt werden, heißt es in dem Urteil.