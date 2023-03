Das verzeichnet auch das Landeskriminalamt in Thüringen – in Sachsen und Sachsen-Anhalt gibt es den deutlichen Anstieg nicht. So heißt es seitens des LKA Thüringen auf Nachfrage des MDR, dass es im vergangenen Jahr 580 Angriffe auf Zigarettenautomaten gab. Davor waren es 195 (2021), 305 (2020) und 255 (2019) Angriffe. "Das beinhaltet sämtliche Manipulationen durch die Täter an den Zigarettenautomaten, zum Beispiel Aufhebeln, Sprengen, Diebstahl des gesamten Automaten", so die Anmerkung zu den Zahlen aus Thüringen.

Dieser Zigarettenautomat wurde in Dresden gesprengt. Bildrechte: Roland Halkasch

In Sachsen wurden bereits in diesem Jahr 58 Angriffe verzeichnet (Februar 2023), wie das entsprechende Landeskriminalamt bestätigt. In den vergangenen Jahren waren es 141 (2022) und 136 (2021). Allerdings meint der Sprecher des LKA Sachsen zu diesen Zahlen: "Bei den Daten handelt es sich zum Teil um Informationen aus noch laufenden Ermittlungsverfahren." Deshalb hätten sie noch vorläufigen Charakter – Nachmeldungen seien noch möglich und sie deshalb bisher nicht vergleichbar mit den Daten der anderen Bundesländer.



Das LKA Sachsen-Anhalt vermeldet, dass die Zahlen für das vergangene Jahr derzeit noch ausgewertet würden. 2021 seien es 275 Angriffe gewesen – in 2020 waren es 328 und in 2019 gab es 299. So schlüsselt das Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt die einzelnen Fälle auf: