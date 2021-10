Doch die meisten tollen grünen Zierpflanzen sind eine echte Belastung für die Umwelt. Marisa Becker, eine freie Journalistin mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit, die sich bereits intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt hat, beschreibt die zentralen Faktoren der Problematik: "Im Prinzip gibt es drei große Probleme. Einmal natürlich den langen Transportweg, weil langer Transportweg gleich großer CO2-Rucksack. Auf der anderen Seite die Pestizide, die im Anbau eingesetzt werden. Und drittens spielt Torf in der Erde auch noch eine Rolle, weil Torf eben auch ein Stoff ist, der besser in Moore und in die Umwelt gehört, als in Blumenerde." Denn durch die Torfgewinnung würden ganze Moorflächen und somit wichtige Lebensräume zerstört.