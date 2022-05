Das Datenschutz-Recht wurde so geändert, dass für die neue Studie deutlich mehr Akten eingesehen werden können als 2018 für die Vorstudie. Als weiteren Erfolg nennt Laake die Einrichtung einer zentralen Beratungsstelle in Berlin. Doch vor Gericht kann er Betroffenen keine Hoffnungen machen.

Mit dem Einigungsvertrag ist das Adoptionsgesetz gleichgesetzt worden. Andreas Laake erklärt: "Zu diesem Zeitpunkt war das Wissen über Zwangsadoptionen noch nicht so hoch. Es gab kaum ein Bewusstsein dafür, wie viele Menschen betroffen sind." So blieb in der Bundesrepublik nur der Straftatbestand der Entziehung Minderjähriger. Doch die Tat verjährt fünf Jahre, nachdem das Kind volljährig geworden ist. Und alle in der DDR geborenen Kinder sind inzwischen älter.