Für Anders ist das eine Lehre aus der Krise: Unter der Belastung zeigte sich, wer wo seine Stärken hat. Durch Corona haben die Gesundheitsämter aber zugleich viele Mitarbeitende verloren – und zwar mehr, als durch das altersbedingte Ausscheiden zu erklären wären, sagt Johannes Nießen. Er ist der Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes. "Also wenn Sie heute die Leitungen aller 375 Gesundheitsämter in Deutschland anschauen, da hat sich in fast der Hälfte die Person geändert. Also wir haben neue Leitungskräfte nach der Pandemie, weil es einfach eine sehr anstrengende Zeit war."

"Der öffentliche Gesundheitsdienst war in Vergessenheit geraten, aber durch die Pandemie haben wir eine Bedeutungsvermehrung erfahren und dann jetzt eben auch die Stellen bekommen. Die sind anfänglich unbefristet gewesen, aber in der zweiten und dritten Tranche sind sie befristet geworden, sodass wir nicht dauerhaft das Mehrpersonal haben können. Und nun setzen wir uns dafür ein, dass das über 2026 hinaus auch weiter finanziert wird."

Weitere Millionen aus dem Bundeshaushalt flossen in die Digitalisierung der Ämter. Es wurde in Bildschirme und Kopfhörer für Videokonferenzen etwa oder in eine sachsenweit einheitliche Fachsoftware investiert. Johannes Nießen sagt dazu: "Und wie das so ist in einem föderalistischen Land gibt es sehr viele verschiedene Produkte. Das gilt es jetzt zusammenzubringen, zu vereinbaren, damit der Kontakt und die Vernetzung unter den Gesundheitsämtern besser werden. Das ist am Werden, ist aber noch nicht vollendet."