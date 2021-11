Sonderfall Hessen Die Tarifrunde im öffentlichen Dienst gilt für alle Bundesländer außer Hessen, da das Land nicht Mitglied der Tarifgemeinschaft ist.



In den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Hessen haben sich Gewerkschaften und das Land am 15. Oktober 2021 auf einen Tarifabschluss geeinigt- unter anderem auf vier Prozent mehr Gehalt.