Bereits in den 1980er-Jahren wurde deshalb der Waldumbau in Deutschland angeschoben – in Ost und West. Naturnahe Waldbewirtschaftung heißt das Stichwort. Viele Mischwälder sind entstanden. Aber so ein Waldumbau dauere mindestens 100 Jahre, erklärt Waldschutz-Experte Michael Müller. Ziel sei es, die Wälder anpassungsfähig zu machen – auch an uns zum Teil noch unbekannte Umstände. Hier brauche es Vielfalt, Pflanzen, die mehr Wasser speicherten und eine Streuauflage, die weniger gut brennbar ist. Zurück zur Natur ist im Grunde das Motto. Wo früher Eichen standen, werden nun wieder welche gepflanzt, neben Pappeln, Weiden und Birken. Laut Umweltbundesamt ist der Umbau von Nadelbaummonokulturen in Mischwälder mit hohem Laubholzanteil weiterhin ein wesentlicher Ansatz zum vorbeugenden Schutz vor Waldbränden.

Brandursache Altmunition

Wo heute im Osten viel Natur und Wildnis ist, waren bis vor 30 Jahren nicht selten Militärgelände der NVA. Hier kommt ein Faktor ins Spiel, an den beim Thema Waldbrände wahrscheinlich die Wenigsten denken: Munition. Auf ehemaligen Truppenübungsplätzen wie etwa im brandenburgischen Felgentreu oder in Gohrischheide in Sachsen liegt jede Menge Altmunition herum, die Phosphor enthält. "30 bis 40 Grad Celsius reichen da schon, damit sich das entzündet", erklärt Michael Müller.

Forschung zu Prävention und neuen Lösch-Ansätzen

Dass sich Kiefernböden viel stärker erhitzen als Laubböden, hat auch die Arbeit von Forschenden der Uni Magdeburg ergeben. In einem Projekt, das noch bis 2025 läuft, untersuchen sie gemeinsam mit europäischen Partnern, der Bundesanstalt für Materialprüfung und einem Hersteller für Lösch-Schäume Böden, Rauchentwicklung und die Möglichkeit, auch im Wald mit Schaum zu löschen.

Lukas Heydick, Doktorand in dem Projekt, erklärt, wie etwa 40 Quadratmeter Kiefernboden aus dem Forstgebiet Flechtingen in Sachsen-Anhalt entnommen wurden. Unter Laborbedingungen wurde der Boden angezündet. Das Ergebnis: Das Feuer breitet sich in den Boden aus und dieser wird zwischen 400 und 500 Grad heiß. Bei Vergleichsversuchen mit Laubwaldböden blieb die Temperatur unter 100 Grad, so Heydick. "Wenn man das einmal entzündet hat und die organische Streuauflage verbrannt ist, entwickelt sich das Feuer alleine fort und zieht sich durch die gesamte Humusschicht".