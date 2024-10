Man könnte sich deshalb durchaus vorstellen, dass die Stimmung bei der Grünen Jugend in Sachsen mindestens als angespannt zu bezeichnen ist: Die Landtagswahlergebnisse Ende September, ein Erstarken der AfD unter jungen Menschen und dann noch einige Rücktritte der Grüne-Jugend-Vorstände in ganz Deutschland.

Kempe ist Mechatroniker aus Dresden und will sich zum Landesvorsitzenden der Grünen Jugend in Sachsen wählen lassen. Es sei nämlich absehbar, dass Teile des aktuellen Vorstands in Sachsen zurücktreten, wie der 25-Jährige betont.