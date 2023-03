2021 seien in Nordrhein-Westfalen die internationalen Ermittlungen gegen die Gruppe übernommen worden, hieß es am Montag. Trotz des Krieges habe die Polizei in der Ukraine die Ermittlungen tatkräftig unterstützt, berichteten die Ermittler. Dabei sei eine Schatten-Ökonomie ans Licht gekommen. So gebe es Stellenausschreibungen und Headhunter für Hacker. Sogenannte Access-Broker handelten mit unsicheren Stellen in Firmen-Netzwerken. Das Ganze werde über Geldwäsche-Netzwerke mit Kryptowährungen abgewickelt. Nach MDR-Informationen hat es mehrere Hausdurchsuchungen in Deutschland und der Ukraine gegeben.