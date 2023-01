Der Suhler Waffenhersteller C.G. Haenel wird die meisten seiner halbautomatischen Gewehre des Modells CR223 nicht zurückrufen. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Waffen wurden in den vergangenen Jahren etwa an die Polizei in Sachsen und Hamburg ausgeliefert. Dort seien Versionen des Gewehrs genutzt worden, die von dem Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 30. Dezember vergangenen Jahres "bis auf wenige Ausnahmen" nicht von Patentverletzungen betroffen seien.