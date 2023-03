Bei Schüssen in einer Hamburger Kirche sind am Donnerstagabend acht Menschen getötet und weitere verletzt worden. Darunter sei auch der mutmaßliche Schütze, teilte die Polizei in der Hansestadt am Freitag mit. Die Er soll gegen 21 Uhr bei einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas Schüsse abgegeben haben.