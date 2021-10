Das Handwerk beschäftigt in Mitteldeutschland insgesamt mehr als eine halbe Million Menschen. In Sachsen-Anhalt sind es rund 139.000 Frauen und Männer, in Thüringen etwa 127.000 und in Sachsen knapp 288.000. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts liegt die durchschnittliche Betriebsgröße im Handwerk bei sieben bis neun Personen je Unternehmen. Je Mitarbeitenden wird dabei ein Umsatz von rund 103.000 € pro Jahr erwirtschaftet.