Der Anwalt des Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke hat Revision gegen das Urteil des Landgerichts Halle eingelegt. Das bestätigte am Donnerstag die Sprecherin des Gerichts. Demnach sei die Revision von Höckes Anwalt Philip Müller bereits am Mittwoch eingegangen. Müller ist einer von drei Anwälten, die Höcke in dem Prozess vertreten haben.