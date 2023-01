Am Rande der Veranstaltung erläuterte sie, dass jüdische Feiertage früher Bestandteil des Alltags in Deutschland gewesen seien. "Da wusste jeder, was los ist an Jom Kippur oder Rosch ha-Schana." Inzwischen sei das aber nicht mehr so, sagte Marx, die auch SPD-Abgeordnete im Parlament ist. Ihrer Meinung nach könnten gesetzlichen Feiertage die Vielfalt der Religionen zum Ausdruck bringen. Der Vorsitzende der jüdischen Landesgemeinde Thüringen, Reinhard Schramm, signalisierte Offenheit: "Da müsste ganz in Ruhe darüber gesprochen werden." Es stelle sich etwa die Frage, ob es um einen gesetzlichen Feiertag mit oder ohne Arbeit gehe.