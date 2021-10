Aktionstag IG Metall fordert sozialverträgliche Klimapolitik

Unter dem Motto "Fairwandel - Deutschland muss Industrieland bleiben" gehen an diesem Freitag tausende Beschäftigte der Metallindustrie auf die Straßen, um für einen fairen, sozial-ökologischen Wandel der Industrie zu demonstrieren. Der bundesweite Aktionstag der IG Metall beginnt am Vormittag mit einer Diskussion von Gewerkschaftschef Jörg Hofmann mit Politikerinnen und Politikern in Berlin. Zu der zentralen Veranstaltung im Regierungsviertel werden mehr als 900 Metallerinnen und Metaller erwartet.

Kundgebungen auch in Mitteldeutschland

Aktionen sind laut Gewerkschaft in insgesamt mehr als 50 Städten geplant - so auch in Eisenach, Magdeburg, Wernigerode und Zeitz. Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Novelis Deutschland GmbH Nachterstedt und der Thyssenkrupp Presta GmbH in Schönebeck beteiligen sich. Bundesweit werden zu Kundgebungen und Demonstrationen Zehntausende Teilnehmer erwartet.

Gewerkschaft fordert massive Investitionen

Hintergrund für den Aktionstag sind die erwarteten Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft. Auch die deutsche Industrie soll digital und klimafreundlich werden. Das gehe jedoch nicht ohne Hilfe seitens der Politik, sagt Thorsten Gröger, Leiter des IG Metall-Bezirks Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Es müsse stark investiert werden, sonst drohe die Deindustralisierung ganzer Regionen.

Es musse stark investiert werden, sonst droht die Deindustralisierung ganzer Regionen. Thorsten Gröger, Leiter des IG Metall-Bezirks Niedersachsen und Sachsen-Anhalt

Viele Firmen in Sachsen-Anhalt seien willens zum Wandel, bräuchten aber Hilfe bei der Finanzierung und der Ausarbeitung von Konzepten. Zum Beispiel müssten umweltfreundlich hergestellte Produkte vor der billigen aber umweltschädlichen Konkurrenz geschützt werden. Laut Gewerkschaft sind bis 2030 öffentliche Investitionen in Höhe von 500 Milliarden Euro nötig. Gefördert werden sollen eine moderne Infrastruktur und Zukunftstechnologien.

Ökologischer Wandel soll Arbeitsplätze nicht gefährden

Aber auch sichere Arbeitsplätze, Investitionen in Bildung und eine sichere Ausbildung vor Ort sind der IG Metall wichtig. Der [industrielle] Wandel gefährde hunderttausende Arbeitsplätze, hieß es in einem Aufruf zur Teilnahme an dem Aktionstag. Bernd Kruppa von der IG Metall Leipzig sagt, man wolle den ökologischen Wandel. Aber er müsse sozial flankiert sein und dürfe Arbeitsplätze nicht gefährden. "Wir fordern insbesondere auch, dass Entlassungen in der Transformation nicht vorgenommen werden. Dazu gehören Qualifizierungsoffensiven."