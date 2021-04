Schächten, also das Töten von Tieren ohne vorherige Betäubung durch ein Messer ist in Deutschland verboten. Stattdessen müssen Schlachtbetriebe Tiere erst so betäuben, dass das Schmerzempfinden des Tieres komplett ausgeschaltet ist. Dennoch gibt es immer wieder Fälle von illegal durchgeführten Schächtungen. FAKT hatte im März aufgedeckt, dass in einem Betrieb in Selm, in Nordrhein-Westfalen auf eine solche Weise geschlachtet wurde. Die Bilder, die dem Magazin zugespielt wurden zeigen Rinder, die ohne Betäubung aufgehängt werden und anschließend grausam mit einem Messer geschlachtet werden.