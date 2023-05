Aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen konnten weitere Nachwuchsforscherinnen und -forscher mit ihren Projekten überzeugen und erreichten dritte Plätze oder Sonderpreise. Die 18-Jährigen Antonia Bockhorn, Julia Richter und Antonia Heinrich aus Jena gewannen etwa den dritten Preis in der Kategorie Arbeitswelt. Sie untersuchten, wie sich biologisch abbaubare, medizinische Gesichtsmasken herstellen lassen.



Ein weiterer dritter Preis ging an Inga Lovisa Endtmann vom Georg-Cantor-Gymnasium Halle. Sie untersuchte fossile Hölzer an einem Stausee auf Sardinien. Die 17-Jährige wies neue fossile Laub- und Nadelhölzer sowie Palmen nach, die demnach einst in einem Wald in der Gegend des Staussees gestanden haben sollen. Dafür wurde sie im Bereich Geo- und Raumwissenschaften ausgezeichnet.