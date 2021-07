Wachsender Beratungsbedarf Studie: Viele Jugendliche von sexualisierter Gewalt betroffen

Hauptinhalt

In Mitteldeutschland sind viele Jugendliche von sexualisierter Gewalt betroffen. Fast jedes vierte Mädchen berichtet in einer Studie der Hochschule Merseburg von einem Vergewaltigungsversuch. Bei den diversgeschlechtlichen Personen sind es noch deutlich mehr. Immer mehr Jugendliche sprechen über ihre Erlebnisse, aber in Sachsen und Sachsen-Anhalt mangelt es an Beratungsstellen. Der Landesjugendbeauftragte in Sachsen-Anhalt will das ändern.