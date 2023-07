In Mitteldeutschland war der Juli noch etwas wärmer als im Bundesdurchschnitt. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen lag die Temperatur mehr als zwei Grad über dem Vergleichszeitraum 1961-1990. Zugleich verzeichneten die drei Länder mit 240 bis 255 Stunden deutlich mehr Sonnenstunden. Auch war es in Mitteldeutschland trockener als in den meisten Teilen Deutschlands.