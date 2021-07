Das Hochwasser im Westen der Bundesrepublik hat die Vorteile und Grenzen von Warnapps gezeigt. Anwohner konten schnell informiert werden, aber nicht alle hatten solche Warnapps auch installiert. In Deutschland werden vor allem vier Apps angeboten, die vor Katastrophen warnen.

Seit 2001 wird an einem bundesweiten Warnsystem gearbeitet, das Warnmeldungen über Satelliten überträgt. So ist das System gegen Stromausfälle besser gesichert. Teil dieses Systems ist auch die App NINA (Notfall-Informations- und Nachrichten-App) . Sie wird vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe angeboten.

In die App fließen Informationen des Bevölkerungsschutzes, des Deutschen Wetterdienstes sowie von Feuerwehr- und Rettungsleitstellen in Städten und Kommunen ein – allerdings nur, wenn diese auch an das System angeschlossen sind.